kOsh maakt zich klaar voor heropstart:

“Het laptop-probleem blijft erg groot, we kregen er geen enkele van de overheid” Jurgen Geyselings

02 mei 2020

13u49 12 Herentals Bij kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) brengt men momenteel alles in gereedheid voor de heropstart van het schooljaar voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar. Voor de leerlingen die thuis les volgen en geen laptop beschikbaar hebben, werden toestellen beloofd vanuit de overheid. Nu blijkt dat de Herentalse school er nog steeds geen enkele aangeleverd kreeg.

“Het is de overheid die beslist over wie wanneer terug richting school kan en mag komen”, weet coördinerend directeur Patrick Heremans. “Vanaf 15 mei zullen onze oudste leerlingen terug naar school komen en ten vroegste 14 dagen later zullen dan de leerlingen van het tweede en vierde jaar verwacht worden. Als er niets meer verandert, zullen de overige jaren dit schooljaar niet meer in de leslokalen verwacht worden. Enkel afstandsonderwijs staat voor hen nog op de planning momenteel. Als de overheid met andere plannen afkomt, dan dienen wij die vanzelfsprekend te volgen.”

Oproep laptops

Afstandsonderwijs brengt een nieuw probleem met zich mee: niet iedere leerling beschikt thuis over een beschikbare laptop. De directeur doet hiervoor een warme oproep naar iedereen die ergens nog een laptop heeft liggen in de schuif of de kast. “We zitten met onze handen in het haar om iedereen die nood heeft aan een laptop er ook effectief één te kunnen aanbieden”, verduidelijkt directeur Heremans. “Vanuit de overheid werd gezegd dat er laptops verdeeld zouden worden, maar bij kOsh kregen we nog niet één toestel toegeleverd. Vandaar de vraag aan iedereen om een handje toe te steken bij het binnenbrengen van laptops. We willen afstandsonderwijs kunnen aanbieden aan iedereen, ook aan de kinderen van gezinnen die het minder breed hebben en geen laptop ter beschikking hebben thuis. Particulieren en bedrijven die een laptop op overschot hebben, mogen steeds contact opnemen met onze school om zo onze leerlingen een handje te helpen bij het volgen van de lessen!”

Om de leerlingen op een corona-veilige manier te ontvangen zet men momenteel op de Herentalse school haar beste beentje voor. “We zijn volop met de heropstart van de school bezig”, weet Heremans. “We volgen alle hygiënische maatregelen nauwgezet op en zullen voldoende handwasmogelijkheden voorzien, net als handgels en lijnen op de grond om de veilige afstanden onderling aan te duiden. De leerlingen zullen zoveel mogelijk verspreid worden in de school, ook tijdens de pauze. Die zullen niet voor iedereen samenvallen. Ook het middageten zal door de leerlingen in de klaslokalen zelf worden opgegeten.”