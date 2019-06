kOsh Campus Collegestraat bevestigt titel OlympiadeSchool Wetenschappen Wouter Demuynck

06 juni 2019

16u45 2 Herentals Op zondag 26 mei heeft kOsh Campus Collegestraat voor de tweede maal op rij de eervolle vermelding ‘OlympiadeSchool Wetenschappen’ in ontvangst mogen nemen in de aula Pieter De Somer van de KU Leuven.

De laatste zes schooljaren nam kOsh Campus Collegestraat steeds deel aan de vijf Vlaamse Olympiades Wetenschappen. Elk jaar plaatste zich minstens één deelnemer voor de tweede ronde en er was over een periode van drie jaar minstens één finalist. Het is voor de achtste maal dat de titel ‘OlympiadeSchool Wetenschappen’ wordt uitgereikt. “Dat onze campus tot de Vlaamse top behoort, wordt aangetoond door het feit dat we al voor de tweede keer op rij uitgeroepen worden tot OlympiadeSchool. De eerste maal was dit voor de periode 2016-2018 en nu voor de periode 2019-2021", klinkt het bij de school.

Ook dit jaar scoorden de leerlingen van de school weer goed. Stijn Bruyndonckx (4 Grieks-Latijn) behaalde een bronzen medaille bij de JON (Junior Olympiade Natuurwetenschappen) en zijn broer Ward (6 Grieks-Wiskunde) behaalde een vierde plaats bij de Vlaamse Fysica Olympiade. Bovendien kreeg Ward een ticket voor de International Physics Olympiad Israel in Tel Aviv.