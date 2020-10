Korte tijd verkeershinder door oliespoor aan de Molenvest Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

10u56 1 Herentals De Herentalse brandweer werd zaterdagvoormiddag opgeroepen voor een oliespoor doorheen het stadscentrum.

Zaterdagvoormiddag iets na tien uur werd de Herentalse brandweer opgeroepen voor een oliespoor dat zich voordeed in het stadscentrum. In de Molenvest verloor een automobilist een onderdeel van zijn wagen waardoor er zich een oliespoor vormde langsheen de route die de beschadigde wagen nam.

Het spoor startte aan de Molenvest waar ook een onderdeel van de beschadigde wagen in de goot lag. Het oliespoor vervulde verder zijn weg via Gildenlaan om in de Kerkstraat ten einde te lopen. De politie sloot tijdelijk de Molenvest af en de brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te kuisen.

Door het afsluiten van de Molenvest was er tijdelijk flink wat hinder voor het verkeer in de binnenstad.