Koekjesbedrijf LU viert 150ste verjaardag met tentoonstelling. Zoektocht naar foto’s, objecten en nog veel meer uit het verleden van De Beukelaer is gestart Jurgen Geyselings

25 juni 2020

11u34 0 Herentals In 2020 bestaat De Beukelaer exact 150 jaar. Deze verjaardag zal niet onopgemerkt voorbijgaan en daarom sloegen verschillende partners, waaronder Stad Herentals en Kempens Karakter de handen in elkaar voor het opzetten van een grootse LU-tentoonstelling vanaf december.

Choco Prince, PiM’s, Melo-Cakes … Wie wordt daar niet vrolijk van? De afgelopen 60 jaar werden de bekende koekjes in de fabriek langsheen het Albertkanaal in Herentals gemaakt. Zo drukte het bedrijf een stempel op het verleden van de stad.

Oproep

Van 5 december 2020 tot en met 28 februari 2021 organiseren Mondelez International, Antwerpen Koekenstad, stad Herentals en Kempens Karakter een attractieve tentoonstelling over de koekjesfabriek. Voor deze tentoonstelling doen de partners een gezamelijke oproep. “Wie heeft nog foto’s, films, documenten of objecten over de fabriek in Herentals of haar koekjes?”, klinkt het. “Ook leuke verhalen en anekdotes zijn welkom. Je kan terecht met dit materiaal bij de erfgoedcel Kempens Karakter via info@kempenskarakter.be of 014 21 47 00.”

Reageren op deze oproep kan nog tot 30 september 2020. Iedereen die materiaal aanlevert, maakt trouwens kans op een heerlijk koekenpakket!