Klas 6B van De Vesten wint Sterrenklas 2020 Jef Van Nooten

31 mei 2020

10u37 0 Herentals Klas 6B van basisschool De Vesten uit Herentals heeft de Sterrenklaswedstrijd van de provincie Antwerpen gewonnen. Ook 40 andere klassen van de derde graad hebben de online wedstrijd tot een goed einde gebracht, maar klas 6B van De Vesten werd als winnaar uitgeloot.

Met de Sterrenklaswedstrijd daagt provincie Antwerpen leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar uit om hun kennis over de Europese Unie bij te spijkeren. “De deelnemende scholen zijn altijd erg enthousiast over deze wedstrijd. Daarmee leren de leerlingen op een leuke interactieve manier meer over de Europese Unie en de invloed daarvan op ons dagelijks leven”, verduidelijkt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor de Europese Samenwerking.

Digitaal

Door de coronacrisis verliep de Sterrenklaswedstrijd dit jaar volledig digitaal. Veertig klassen brachten de opdrachten tot een goed einde. Uit die 40 klassen werd de winnaar van Sterrenklas 2020 geloot. “De vorige jaren maakten de leerlingen van de Sterrenklas aan het einde van het schooljaar een klasuitstap naar zee, waar ze een leuke dag doorbrachten samen met de winnaars uit de andere provincies. Dat kan natuurlijk niet tijdens de coronacrisis. Maar we zullen voor een leuk alternatief zorgen, dat is beloofd,” aldus nog gedeputeerde Helsen.

Trots

Steven Van Genechten, klasleerkracht van 6B in De Vesten is trots op zijn leerlingen. “Ze moesten bij Sterrenklas noodgedwongen alle opdrachten helemaal zelfstandig thuis uitvoeren en nu blijkt dus dat ze dat prima gedaan hebben. Fijn dat Sterrenklas op deze manier toch haar doel kon bereiken. Het bestaat steeds uit leerrijke en tegelijk plezante onderdelen en daarom doen we jaarlijks mee. Zo wisten we al dat er ook iets mee te winnen valt. En nu zijn we natuurlijk heel blij en trots dat wij de winnaars zijn. We kijken al uit naar de verrassing.”