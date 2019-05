Kinderopvang even ontruimd na rookontwikkeling door microgolfoven Wouter Demuynck

27 mei 2019

18u42 1

Kinderopvang Hoela Hoep in de Bovenrij in Herentals moest maandagvoormiddag rond 10 uur even ontruimd worden nadat er rookontwikkeling was ontstaan in een microgolfoven. De kinderen werden opgevangen in de tuin. De brandweer heeft het gebouw verlucht en na een half uur mocht iedereen weer naar binnen.