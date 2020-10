Kim en Katty van Las TaPas openen herfstbar op de speelplaats van vroegere school: “Start je avond op de koer met enkele hapjes en geniet verder van een restaurantbezoek binnen” Jurgen Geyselings

13u52 1 Herentals Kim Laterre en Katty Stuyts van restaurant Las TaPas openen komend weekend een herfstbar in de voormalige school in de Bovenrij. Dé perfecte pitstop voor shoppers en voor liefhebbers van gastronomische tradities.

“De vroegere speelplaats heeft enorm veel troeven”, beginnen Kim en Katty. “De grote oppervlakte bijvoorbeeld is een enorm voordeel in het kader van coronaproof degusteren. Er is veel overdekte ruimte zodat onze bezoekers bij alle weersomstandigheden comfortabel kunnen zitten. Ook het feit dat het herfstterras op een binnenkoer gelegen is, spreekt in het voordeel. Geen voorbijrijdende wagens en motorvoertuigen die de sfeervolle muziek overstijgen of gesprekken noodgedwongen doen verstommen.” Wie uitgebreid wil tafelen, kan starten op het herfstterras en aansluitend op restaurantbezoek binnen.

Degustatieterras

In de vroegere school maakt restaurant Las TaPas furore met zonnige gerechten. Kok Kim zweert bij typisch Spaans, al durft hij ook vreemdgaan met Nederlandse en Belgische producten. “Bedoeling is dat je op het herfstterras iets kan drinken en wat kleine hapjes kan degusteren. Wil je uitgebreid tafelen, dan kan dat binnen in het restaurant.”

De zoute smaak van de oesters en de frisse aroma’s van de wijn zijn een perfecte match. Alsof je een zeemeermin kust! Uitbaters Las TaPas

Op gastronomisch vlak wordt de lat hoog gelegd. Zoals elke kok die zichzelf respecteert, volgen Kim en Katty de seizoenen en zweren ze bij kwaliteitsvolle producten. “Inderdaad. We vonden ook goede leveranciers die ons authentieke Spaanse producten kunnen aanleveren. Onze herfstbar zal uit de startblokken gaan met Zeeuwse oesters, niet de hangcultuur maar the real stuff. In combinatie met Azulejo, een bekende Spaanse witte wijn, brengen we twee tradities samen. De zoute smaak van de oesters en de frisse en intense aroma’s van deze wijn zijn een perfecte match. Alsof je een zeemeermin kust.” Lust je geen oesters, ben je vegetariër of heb je liever vlees? Geen probleem. Er is een gevarieerde keuze voor ieders budget.

Shoppingweekend

Het herfstterras is open op zaterdagen en zondagen, telkens van 14 tot 18 uur. Tijdens het komende shoppingweekend kan je uitzonderlijk pas vanaf 18 uur terecht in het restaurant. De openingsuren Las TaPas indoor zijn van woensdag tot en met zondag van 17 uur tot 22 uur aan de Bovenrij 30 in Herentals. Meer info en reserveren kan via Las TaPas Herentals op Facebook of via het nummer 0476 57 76 55.