Kim en Kathleen gebruiken eigen ervaring om rouwenden te begeleiden Beide mama’s verloren zoontje op zeer jonge leeftijd Jurgen Geyselings

21 januari 2020

17u51 1 Herentals Komend weekend opent het Lou’k up & Be-lief-huis in Herentals. Kathleen Weuts en Kim Peeters willen er een warme plek creëren om mensen die een dierbare verloren te ondersteunen.

Leraressen Kathleen Weuts en Kim Peeters openen komend weekend aan de Watervoort in Herentals hun Lou’k up & Be-lief-huis. De dames willen in de mooie, gerenoveerde hoeve mensen opvangen die een dierbare hebben verloren. Beide vrouwen verloren enkele jaren geleden zelf een kind en willen hun ervaring met dat verwerkingsproces gebruiken om anderen te helpen. Kathleen verloor haar zoontje Lou van elf maanden bij een tragisch ongeval en Kim moest afscheid nemen van haar anderhalf jaar jonge zoontje Neel na een oneerlijke strijd tegen een stofwisselingsziekte.

Het moet een warme plek worden waar mensen nieuwe zuurstof krijgen. Soms met een traan, maar zeker ook met een lach Kathleen Weuts

“We willen de mensen bij ons een warme en gezellige thuis geven na het verlies van een dierbare”, weet Kathleen. “Bij ons Lou’k up & Be-lief-huis begeleiden we mensen gedurende het hele rouwproces. Dat is voor iedereen uniek.”

Kathleen en Kim zetten hun deur in de Watervoort vanaf dit weekend meermaals per week open voor de mensen. “Het moet een warme ontmoetingsplek worden voor elkaar waar we de mensen nieuwe zuurstof willen meegeven om het leven tegemoet te gaan. Soms met een traan, maar zeker ook met een lach,” gaat Kathleen verder.

Afscheidsvieringen

Niet enkel het rouwproces op zich krijgt aandacht bij het Lou’k up & Be-Lief-huis. “Naast onze coaching en infosessies rondom het verlies van een dierbare, organiseren we ook afscheidsvieringen in samenwerking met begrafenisondernemers”, vertelt Kim. “Omdat mensen vaak na de afscheidsplechtigheid in een spreekwoordelijk zwart gat vallen, blijven wij ze in die zware weken steunen.”

Crowdfunding

Om de afwerking en alle kosten die de oprichting van hun warme thuis voor rouwenden met zich meebrengen te financieren, startten beide dames al een crowdfunding op, waarmee ze 5.000 euro hopen op te halen. Ondertussen staat de teller van de inzameling na talrijke giften reeds op ongeveer 3.000. “We zouden nog graag investeren in een beamer, geluidsinstallatie en in allerlei spullen voor de inrichting van onze grote zaal”, klinkt het.

Het Lou’k up & Be-lief-huis opent komend weekend zijn deuren, zaterdag voor genodigden, zondag voor iedereen.