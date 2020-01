KIA garage Peeters uit Herentals opent dit jaar tweede vestiging in Geel Jurgen Geyselings

04 januari 2020

09u59 8 Herentals Garage Peeters opent in de zomer van 2020 een fonkelnieuwe showroom op de Mosleweg in Geel. Om er de condities van het nakende Autosalon te kunnen aanbieden werd ervoor gekozen om eerst open te gaan in een niet vernieuwd filiaal.

Komende donderdag start Garage Peeters een KIA-concessie in Geel aan de Molseweg. Group Peeters is reeds verdeler van Jaguar, Land Rover, DAF en KIA in Herentals. Om de condities van het Autosalon ook op de nieuwe locatie te kunnen aanbieden werd ervoor gekozen om op de Molseweg open te gaan in een nog niet vernieuwd filiaal. “Ook willen we zeker de bestaande KIA-klanten in de ruime Geelse en Molse regio niet in de kou laten staan”, zegt Christoph Verstappen van Garage Peeters. Het komende half jaar wordt het oude gebouw gerenoveerd, verbouwd en vergroot tot een nagelnieuw KIA-filiaal. Tijdens de bouwwerken zullen KIA-klanten uit Geel, Mol en omstreken er blijven terechtkunnen.

Tegen de zomer van 2020 zal de volledig vernieuwde showroom in Geel klaar zijn. In zijn totaliteit is de locatie aan de Molseweg een kleine vijfduizend vierkante meter groot, waarvan driehonderdvijftig voor de showroom. Met deze nieuwe stap richt Garage Peeters zich op een gevoelige uitbreiding van het aantal potentiële klanten.