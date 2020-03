Kempense comedytalenten tonen hun kunnen in cultuurcentra Wouter Demuynck

04 maart 2020

13u20 0 Herentals De komende weken treedt jong comedytalent uit de Kempen op in verschillende Kempense cultuurcentra, die verenigd zijn binnen ‘t Pact. Met het comedytraject Pact de Mic willen ze jonge talenten mee ondersteunen.

Het nieuwe Kempische comedytalent doorliep eerst een intensief workshopparcours onder leiding van comedian Nigel Williams. De komende weken tonen ze zelf hun kunnen, tijdens avonden die telkens aan elkaar gepraat worden door Williams.

De volgende comedians treden aan: het duo Jonas Verstappen en Jef Van Hees, Kim Van Den Heuvel, Wim Van Dooren, Johan Claes, Leander Van Dooren, Christophe Bierinckx, Chantal Curinckx, Koen Van de Ven, Lieve Dierckx, Jan Raeymaekers, Joke Sluydts en Yves Kinnaer.

Gratis toegang

Op donderdag 12 maart is er om 20 uur een voorstelling in JH Tiener in Herentals. Op dinsdag 17 maart wordt er om 20.15 uur gespeeld in CC de Werft in Geel, op vrijdag 27 maart is dat om 20.15 uur het geval in JH de Wollewei in Turnhout. De laatste voorstelling, op woensdag 1 april in CC ‘t Getouw in Mol, is al uitverkocht.

De toegang is telkens gratis. Je plaatsen kan je reserveren via het betrokken cultuurcentrum.