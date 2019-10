Kempens Karakter organiseert samen met elf gemeenten winterwandelingen Jurgen Geyselings

31 oktober 2019

10u57 0 Herentals Met de winter voor de deur pakt Kempens Karakter weer uit met zijn reeks fijne winterwandelingen doorheen de natuur. Vanaf oktober 2019 tot maart 2020 staan er tien wandelingen op het programma in de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Olen, Putte, Vorselaar, Berlaar en Nijlen. Warm ingeduffeld ontdekt de wandelaar bevroren vennen, statige dreven en stille bossen.

Een handige programmabrochure bundelt alle praktische gegevens van de wandelingen. Je haalt hem vanaf oktober gratis op bij de dienst toerisme van de deelnemende gemeenten of bij Kempens Karakter. Het boekje kan je ook gratis bestellen of downloaden via www.kempenskarakter.be.

Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden. Wie aan vijf wandelingen deelneemt, maakt kans op één van de elf manden boordevol streekproducten. Deelnemers dingen ook mee naar de hoofdprijs betreffende een overnachting voor twee personen in B&B Stillant in Gierle. Stempelkaarten zitten in de brochure en zijn ook verkrijgbaar bij de start van elke wandeling.

Deelnemen kost €2, kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee. Op elke tocht zijn er ook proevertjes te krijgen. Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij anders vermeld.