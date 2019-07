Kapperszaak Lookin’ Good opent buitenkapsalon: “Het geeft een vakantiegevoel” Jurgen Geyselings

13 juli 2019

18u50 18 Herentals Vier jaar na de opening van haar kapperszaak Lookin’ good in de Nieuwstraat van Herentals start eigenares Cindy Van Der Weehe (34) met een ‘buiten-kapsalon’ in de tuin van haar zaak. Die werd dit weekend officieel geopend met een bijhorend hapje en drankje.

Met vooral leuke, houten materialen werd in de tuin van kapsalon Lookin’ good een leuke extra toegevoegd aan de zaak. Twee handig in elkaar geknutselde kaptafels, een buitenbar en een leuke zithoek maken het fijn vertoeven op zonnige dagen in de tuin bij Cindy. “Enkele weken geleden was deze plek nog een werfzone, maar met de hulp van vele helpende handen is het geworden wat het nu is”, vertelt een duidelijk fiere Cindy Van Der Weehe. “Eerst was ik van plan een ander pand in te nemen in Herentals, maar omwille van de veel te dure kostprijs besloot ik om dit tuintje om te vormen tot wat het nu is. We knippen hier in onze zaak de haardossen van zowel mannen als vrouwen.”

“Misschien ben ik wel uniek met mijn kapperstuin”, vertelt ze. “Het geeft een vakantiegevoel voor zowel de klant als mezelf om hier in de buitenlucht aan de slag te kunnen gaan. Iedereen is tevens welkom om gezellig aan de bar iets lekkers te komen drinken op openingsdagen. Gezelligheid troef bij Lookin’ good!”

En de kapster heeft nog ideetjes. Zo staan er in de toekomst een avondmarktje, een salsa-avond en in de winter een winterbar op het programma.