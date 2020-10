Jos Leys, recent overleden bezieler en boegbeeld van Vlaamse Wielerschool, krijgt eigen memorial Jurgen Geyselings

01 oktober 2020

11u42 2 Herentals Samen met Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen organiseert de Vlaamse Wielerschool uit Herentals de allereerste editie van de Memorial Jos Leys. De grote bezieler en het boegbeeld van de Vlaamse Wielerschool, Jos Leys (85), overleed begin september ten gevolge van een hardnekkige ziekte.

De memorial Jos Leys vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2020 in de voormiddag. “We willen die dag graag vooral de kinderen onderdompelen in het hele wielergebeuren”, weet Kurt Van de Wouwer van de Vlaamse Wielerschool. “Ze krijgen de kans om via het project Kidz on Wheels, een initiatief van Cycling Vlaanderen, kennis te maken met verschillende disciplines en kunnen zich uitleven op het hindernissenparcours. Wie weet krijgen ze dan de smaak te pakken en dromen ze ervan om in de voetsporen te treden van hun grote fietshelden.”

Aangepast programma

Fiets je dus graag en wil je wel eens crossen in het veld, net zoals grote Herentalse renners Wout Van Aert en Sanne Cant, dan is deze jeugdinitiatie op de terreinen van Sport Vlaanderen in Herentals een uitgelezen kans om langs te komen. Iedereen geboren tussen 2007 en 2013 is van harte welkom. Ook kinderen met een beperking krijgen hier hun kans, de ervaren trainers voorzien voor iedereen een aangepast programma. “Geheel naar de visie en filosofie van Jos Leys organiseren we dit gepast eerbetoon in de vorm van een jeugdwielerinitiatie waarop iedereen welkom is”, klinkt het tenslotte bij Kurt Van de Wouwer.

Helm verplicht

Bij de Vlaamse Wielerschool in Herentals hoopt men dat vele kinderen de weg zullen vinden naar het Wielercentrum op 17 oktober en dat op die manier het werk dat Jos Leys in de wielerschool stak extra in de kijker gezet kan worden. Aanmelden voor de initiatie kan tussen 8.45 uur en 9 uur aan de terreinen van Sport Vlaanderen in Herentals. Iedere deelnemer dient zich aan te melden met een crossfiets of een mountainbike en is verplicht een helm te dragen.