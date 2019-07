Jongeren maken kampvuurtjes in bos: brandweer verplicht hen om zelf te blussen Toon Verheijen

19 juli 2019

14u40 1 Herentals De brandweerzone Kempen post Herentals werd vrijdagmiddag opgeroepen voor rookontwikkeling vanuit de bossen rond de Toeristentoren in de Heistraat. Een wandelaar had gemerkt dat groepjes jongeren die er kamperen verschillende kampvuurtjes hadden gemaakt.

De brandweer ging ter plaatse en kon de jongeren snel aantreffen. De jongelui kregen een flinke bolwassing en moesten zelf met hun emmertjes en attributen me het vuur blussen.

De brandweer benadrukt ook dat vuur aansteken in een bosgebied met deze droge temperaturen ontzettend gevaarlijk is. Een klein vonkje, vlammetje of zelfs een sigarettenpeuk kan in enkele seconden tijd een grote bosbrand veroorzaken.