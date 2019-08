Jong N-VA verkiest eerste bestuursleden Wouter Demuynck

29 augustus 2019

15u25 2 Herentals Nadat N-VA Herentals in april een jongerenafdeling opstartte, hebben deze week de eerste bestuursverkiezingen van de afdeling plaatsgevonden.

Stijn Janssens (27), in het dagelijkse leven zaakvoerder, werd daarbij verkozen tot voorzitter. Steff Wynants (20) wordt ondervoorzitter, Anneke De Witte (23) neemt de taak van penningmeester op zich en Anke Mariën (26) wordt de secretaris van Jong N-VA. Het bestuur wordt verder aangevuld door Quinten Van Der Auwera (18) en Steve Renders (25).

“Op 15 november hebben we ons eerste evenement gepland in zaal ’t Hof: een quiz voor een goed doel”, aldus kersvers voorzitter Stijn Janssens. “We willen dan ook iedereen hiervoor uitnodigen. Ik nodig ook alle jonge Herentalsenaren uit om mee na te denken over hoe we onze stad beter kunnen maken voor onze jongeren.”