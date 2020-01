Jong N-VA schenkt vier extra vangbakken aan vrijwilligers van zwerfkattenproject Wouter Demuynck

20 januari 2020

14u45 0 Herentals Jong N-VA heeft met de opbrengst van hun Warmste Week-actie vier extra vangbakken geschonken aan de vrijwilligers van het zwerfkattenproject. Die komen goed van pas, want in Noorderwijk en Morkhoven zijn er vrijwilligers bijgekomen en onlangs werd er nog een vangbak gestolen.

De jongerenafdeling van N-VA Herentals besloot om een deel van hun opbrengst van hun eindejaarsactiviteiten voor de Warmste Week aan het zwerfkattenproject te schenken wegens de gestolen vangbak. Met de komst van extra vrijwilligers en het online meldpunt, dat afgelopen zomer gelanceerd werd, zijn vier bijkomende vangbakken geen overbodige luxe.

Stijgend aantal meldingen

“Soms duurt het een hele tijd voor er een gemelde zwerfkat gevangen kan worden. Dan staat een vangbak een tijdje ter plaatse en kan die niet gebruikt worden voor andere meldingen die binnenkomen”, zeggen vrijwilligers Heidi De Kort en Ann Van Craen. “Zeker met deze warme temperaturen zien we zelfs nu al een stijgend aantal van meldingen van kittens, die we prioritair beantwoorden. Sinds een paar maanden hebben we met Steffie een extra vrijwilliger op het terrein in Noorderwijk en Morkhoven en er dienden zich onlangs nog geïnteresseerden aan om een handje toe te steken.”