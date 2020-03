Jimmy (46) start takeldienst weer op, 15 jaar na zwaar ongeval tijdens het takelen: “Depanneren zit bij mij in het bloed” Wouter Demuynck

23 maart 2020

15u37 0 Herentals Iets meer dan 15 jaar nadat een zwaar ongeval bijna het leven kostte aan pechverhelper Jimmy Verwimp (46), heeft de Herentalsenaar sinds kort zijn takeldienst weer opgestart, ditmaal met zijn 18-jarige zoon Kobe. Door het ongeval tijdens een nachtelijke takelopdracht moest hij jarenlang revalideren, maar dat heeft de passie voor zijn vak niet doen verstommen. “Depanneren zit bij mij in het bloed.”

Jimmy Verwimp was in de nacht van 4 op 5 augustus 2004 bezig met een takelopdracht op de pechstrook van de E34 in Zandhoven. Daar werd hij aangereden door een vrachtwagenbestuurder die in slaap gevallen was. Verwimp liep daarbij een open dijbeenbreuk en een bekkenbreuk op. Zijn milt werd weggehaald en allerlei open wonden aan zijn linkerzijde moesten genaaid worden. Als klap op de vuurpijl liep hij in het ziekenhuis nog een bacterie op, die complicaties veroorzaakte zoals een hoge hartslag en koorts.

Vijf weken in ziekenhuis

Jimmy kroop door het oog van de naald, maar overleefde het ongeval. Na vijf weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, mocht hij naar huis. Nadien zat hij nog een jaar in een rolstoel en moest hij nog enkele jaren revalideren. “Sinds enkele jaren ben ik volledig hersteld”, vertelt Jimmy. “Ik heb heel veel geluk gehad. In het ziekenhuis van Herentals gaven ze mij geen schijn van kans, ze legden de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis van Leuven. Daar ben ik er toch nog door gekomen.”

Op het moment van het ongeval werkte Jimmy samen met zijn ouders en broers bij het familiebedrijf Takeldienst Verwimp. Na het ongeval van Jimmy zetten zij het bedrijf nog enkele jaren verder om het nadien over te laten. Jimmy bleef na zijn ongeval niet bij de pakken zitten. In 2007 startte hij Taxi Verwimp op, waarmee hij nu nog altijd taxi- en luchthavenvervoer voorziet.

Opgegroeid als pechverhelper

Sinds een drietal maanden heeft hij ook weer Takeldienst Verwimp opgestart, ditmaal samen met zijn zoon Kobe (18). “Depannagediensten, dat zit bij mij in het bloed. Ik ben er dankzij mijn ouders mee opgegroeid en heb dus nooit iets anders geweten. Al van kleins af aan reed ik mee met mijn ouders. Ik wilde er dus altijd weer mee beginnen. Dat ik er zo lang mee heb gewacht, heeft vooral te maken met het feit dat ik wachtte tot Kobe 18 was”, aldus Jimmy Verwimp.

“In het begin had ik wel een beetje angst, maar uiteindelijk was ik ook al met de auto beginnen rijden na mijn herstel. Er kan altijd iets gebeuren, ook al ben je voorzichtig. Dat weet je op voorhand niet. Ik ben heel tevreden dat ik het weer kan doen. Van het ongeval weet ik nog veel. Je denkt er wel eens aan terug, maar het is niet iets dat mij achtervolgt.”