Jef verliest in één nacht 50 van zijn 70 kippen: “Ik geloof nooit dat een vos zoveel kippen ineens doodt” Wouter Demuynck

09 juni 2020

23u18 0 Herentals Jef Heylen uit Herentals trof maandagochtend in zijn tuin een schrijnend tafereel aan. Op één nacht bleken 50 van zijn 70 kippen te zijn doodgebeten. De Herentalsenaar vraagt zich af welk dier zijn kippen zo heeft kunnen toetakelen, maar volgens organisatie Welkom Wolf is dit niet het werk van een wolf.

Jef Heylen houdt zijn kippen in een omheinde weide in zijn tuin. Toen hij ze maandagochtend eten wilde geven, trof hij 50 van zijn 70 kippen levenloos aan. Ze bleken in de nacht van zondag op maandag allemaal te zijn doodgebeten.

“Van een drietal kippen werd de kop afgebeten, de rest werd in de nek gebeten. Ik geloof nooit dat een vos zoveel kippen ineens doodt. Er moet iets meer aan de hand zijn. Was het een wolf, een hond, of toch een vos?”, vraagt Jef Heylen zich af.

Sporen

“Ik heb enkele sporen van een soort hond opgemerkt, maar ik ben geen expert. Ik weet niet exact van welk dier ze komen”, vertelt de Herentalsenaar, die enkele jaren geleden ook al eens twintig kippen verloor. “Onderweg naar het bos vond ik nog twee kippen. Vermoedelijk gaat het dier dat heeft toegeslagen nog terugkomen.”

Volgens de organisatie Welkom Wolf kan dit niet het werk zijn geweest van een wolf, aangezien die geen kippen eet en de kippen daarvoor te zwaar gehavend zijn. Toch blijft Jef in dubio. “Als die wolf honger heeft, dan gaat die toch niet twijfelen om te eten?”

Kleinkinderen

Hoe dan ook is Jef er het hart van in. “Het zijn de kippen van mijn kleinzoon. Mijn kleinkinderen verdienen er een centje mee door de eieren thuis te verkopen. Rijk worden we er niet van, maar de mensen waren tevreden van de eitjes.”