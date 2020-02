Jagen in Den Aert blijft verboden, behalve voor noodzakelijk wildbeheer Wouter Demuynck

13 februari 2020

17u51 1 Herentals Jagen in bos Den Aert in Noorderwijk (Herentals) blijft verboden, maar het stadsbestuur is wel zinnens om wildbeheer toe te laten indien dat nodig zou blijken te zijn. Dat is niet naar de zin van oppositiepartijen sp.a en Groen, die voor altijd een verbod op jagen in Den Aert willen.

In 2017 verwierven de stad Herentals en Kempens Landschap het bosgebied Den Aert, dat zo’n 20 hectare groot is en zich aan Duipt in Noorderwijk bevindt. Beide partners hadden met de aankoop de intentie om het gebied op te waarderen en open te stellen voor zachte recreatie. Er werden wandelpaden aangelegd en het bos wordt ook gebruikt als speelbos.

“Geen jachtrecht op heerlijk stukje natuur”

Sinds de aankoop en het openstellen van het bos zijn er geen jachtrechten meer toegekend, maar oppositieraadslid Jan Bertels (sp.a) ijverde op de gemeenteraad ervoor om voor altijd geen jachtrecht meer toe te kennen. “Er is ons immers ter ore gekomen dat het schepencollege toch opnieuw overweeg jachtrecht toe te kennen. Een betreurenswaardige zaak, want er is geen jachtrecht op dit heerlijk stukje natuur nodig”, aldus Bertels.

“Spelen, wandelen en jagen zijn moeilijk verenigbaar wegens de veiligheid. Momenteel is er ook geen overlast van bejaagbare diersoorten. Integendeel: de dieren zorgen voor een hoge belevingswaarde voor de bezoekers van het bos.” Raadslid Evelyn Breugelmans (Groen) sloot zich aan bij het punt van Bertels. “Bos in open ruimte wordt steeds schaarser en dan zou je jachtrecht toekennen? Ik snap niet dat dit op tafel komt.”

Wildbeheer

Volgens burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) heeft het bestuur nooit de intentie gehad om weer een algemeen jachtrecht toe te kennen. “We hebben inderdaad enkele experts bevraagd, maar we zijn gewoon het terrein aan het verkennen om in geval van noodzaak wildbeheer toe te staan. Zo kunnen we een goed bos- en natuurbeheer handhaven en overmatige schade voor landbouwers inperken. Het is niet zo dat dat nu urgent is, maar dat mag er ons niet van weerhouden om dit al te onderzoeken.

Raadslid Bertels kon zich niet in dat antwoord vinden. “We kunnen beter duidelijk zijn. Er wordt geschermd met wildbeheer in een jachtgebied van 300 hectare. Dat zal niet staan of vallen door dat recht toe te kennen in een bos van 15 hectare. Dat is schieten met een kanon op een mug. In het bos van Den Aert moet toegankelijkheid en veiligheid primeren. Je wil gerust zijn dat je kind er vrij kan rondlopen.”

Everzwijnen

Burgemeester Van Olmen stelde voor om een wijziging van het jachtrecht steeds terug te koppelen aan de gemeenteraad. “We krijgen al signalen dat er everzwijnen zijn gesignaleerd in Geel en Voortkapel (Westerlo). We willen ons wapenen tegen toekomstige schade. Zolang we hiermee niet naar de gemeenteraad komen, is er een algemeen verbod op jacht. Beperkte jacht moet echter kunnen als de noodzaak er is.”