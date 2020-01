Infomarkt over nieuwe brug aan Herenthoutseweg Wouter Demuynck

14 januari 2020

15u34 0 Herentals Dit jaar zal de brug aan de Herenthoutseweg in Herentals vervangen worden door een hoger exemplaar. Door de vervanging kan De Vlaamse Waterweg grotere schepen over het Albertkanaal laten varen.

Voor wie meer informatie wil over de nieuwe brug, is er op woensdag 22 januari, van 16 tot 20 uur, een informarkt in de Sint-Jan-de-Doperkerk op de Molekens. Burgers krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de heraanleg van de openbare ruimte rond de brug en krijgen antwoord op hun vragen van specialisten.

Midden februari starten aan de kaaimuur op de rechteroever de hoofdwerken. Eind juni zal de Herenthoutseweg een eerste keer onderbroken worden wanneer de oude brug naar een tijdelijke locatie wordt verschoven zodat ze als omleidingsweg kan dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Die onderbreking tijdens de schuifoperatie neemt zo’n 2,5 weken in beslag. Tijdens de aanleg van de definitieve wegenis van de nieuwe brug zal de Herenthoutseweg in de zomer van 2021 nog een viertal weken onderbroken zijn.