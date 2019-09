Influencer Luna (18) mag Disney-ster Dove Cameron ontmoeten én interviewen in Londen: “Ik was enorm zenuwachtig” Wouter Demuynck

11 september 2019

20u30 0 Herentals Voor de 18-jarige Luna Duval uit Herentals ging afgelopen weekend een droom in vervulling toen ze de Amerikaanse actrice Dove Cameron, die een hoofdrol speelt in de nieuwste Disney-film ‘Descendants 3', mocht ontmoeten en interviewen in Londen. Als influencer heeft de Kempense jongedame op sociale media bijna 200.000 volgers en daarom krijgt ze van The Walt Disney Company af en toe opdrachten om Disney-films bij haar jonge doelpubliek te promoten.

Toen Luna drie jaar geleden haar eerste filmpje op de app Musical.ly - waarmee gebruikers korte filmpjes maken waarin ze vooral playbacken op muziek - postte, had ze nooit durven denken dat ze zou uitgroeien tot een van de bekendste influencers van België. De bal ging aan het rollen toen haar turnfilmpje viraal ging zodat gebruikers wereldwijd haar filmpje konden bekijken. Op het platform, dat inmiddels is omgedoopt tot TikTok, telt Luna nu al 160.000 volgers. Daarna maakte ze ook de overstap naar Instagram, waar ze bijna 40.000 volgers heeft. “Sindsdien zijn bedrijven en kledingmerken meer en meer producten beginnen te sturen zodat ik ze op sociale media kon promoten. Voor hen is dat goede reclame, want zij gaan die producten dan ook kopen aangezien mijn volgers naar mij opkijken”, vertelt Luna.

Zo kwam ook The Walt Disney Company Luna op het spoor. Een halfjaar geleden vroeg Disney aan Luna en haar beste vriendin Maud Van der Vorst (22) uit Geel, eveneens een bekende influencer, om naar Londen af te zakken voor de première van 101 Dalmatiërs. “Dat was heel plezant en ze vonden dat we dat daar goede reclame hadden gemaakt. Ze nodigen je niet zomaar uit om daar leuk te zijn, we hebben goede Instagram-stories gemaakt en een vriend van ons maakte een leuke video op YouTube.” Luna en Maud deden het zo goed dat ze afgelopen weekend nog eens naar Londen mochten gaan, ditmaal voor de première van Descendants 3. Een hele eer, zeker als je weet dat er wereldwijd per land maar één of twee influencers werden uitgenodigd.

Luna en Maud kregen er zelfs de kans om de Amerikaanse actrice Dove Cameron, die een van de hoofdrollen in de film speelt, te interviewen. “Op voorhand wisten we dat niet. Toen ze dat vertelden, was ik dus enorm zenuwachtig om haar te ontmoeten. Ik vond het vroeger gek dat meisjes zenuwachtig waren om mij te ontmoeten, maar nu snap ik hoe ze zich voelen. Ik wist eerst niet goed wat ik moest vragen, maar ik heb toch nog een paar vragen bedacht en het ging heel vlot. Dove was heel lief en stelde ons direct op ons gemak. Daarna hebben we op TikTok nog een filmpje gemaakt dat meteen rondging: normaal heb ik zo’n 15.000 likes, nu waren dat er 160.000. De film hebben we ook al mogen zien en is een echte aanrader.”

Naast Disney werkt Luna samen met nog enkele andere bedrijven, zoals Plopsaland, Kinepolis, Rituals en allerlei kledingmerken. Deze maand kreeg ze bijvoorbeeld van Disney nog de opdracht om een filmpje te maken rond een van de Disney-prinsessen om die weer wat populairder te maken. De opdrachten leveren haar ook een leuke zakcent op. Onlangs startte ze als zelfstandige haar eigen zaak op. “Zo zit ik niet vast bij een ander bedrijf en kan ik allerlei dingen uitproberen. Als bedrijven zien dat producten goed verkopen door je producten, gaan ze je meer vragen en kan je er enkele procenten op verdienen. Voor nu is het een leuke bezigheid en het verdient ook zeker goed genoeg. Voor volgend jaar denk ik eraan om marketing & management te studeren, aangezien ik daar toch al wat van ken. Ik had in elk geval nooit durven dromen dat ik zo ver zou geraken. Bijna iedereen tussen 9 en 16 jaar weet wie ik ben. Het is eigenlijk wel gek dat je zo bekend kan worden met een app voor filmpjes”, lacht Luna.