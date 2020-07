Indeling vrijdagmarkt verandert Jurgen Geyselings

02 juli 2020

Herentals De vrijdagmarkt in het stadscentrum van Herentals zal vanaf morgen, vrijdag, weer in zijn volledige vorm te vinden zijn. Met meer dan 130 marktkramers is de markt in het centrum van de Keizerstede één van de populairste in onze regio.

De indeling van de marktkramen over het stadscentrum in Herentals wordt vanaf vrijdag 3 juli gewijzigd. De kramen die op de zuidkant van de Grote Markt stonden in het verleden krijgen een nieuw stekje op de Augustijnenlaan. Op deze manier heeft de vrijdagmarkt minder hinder van de vele activiteiten die op de Grote Markt plaatsvinden. Marktkramers kunnen zo ook hun vast plekje behouden, wat het voor de klanten een pak eenvoudiger maakt om ze te vinden. De nieuwe indeling van de vrijdagmarkt kwam tot stand na een intensief traject van participatie met de betrokken marktkramers en het marktcomité. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, volgen de bezoekers op de markt de aangegeven richting via de Grote Markt (kant Delhaize), het Hofkwartier en de Augustijnenlaan. Er wordt gevraagd om de voorschriften rond hygiëne en afstand houden te volgen.