Inbrekers roven juwelen uit flat Jef Van Nooten

22 november 2019

16u53 0

Aan de Vossenberg in Herentals werd donderdagavond rond 18.30 uur een inbraak ontdekt in een appartement. De daders braken het keukenraam open om binnen te geraken. Ze doorzochten de flat en gingen ervandoor met juwelen. De inbraak gebeurde in de loop van de dag. De bewoner stelde de diefstal vast bij thuiskomst van zijn werk.

Ook in de Gareelmakersstraat in Herentals werd donderdagavond, rond 18.15 uur, een inbraak vastgesteld. De daders forceerden er een raam om vervolgens geld uit de woning te stelen.