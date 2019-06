Inbreker laat bloedspoor achter in computerwinkel: parket eist 3 jaar cel Jef Van Nooten

21 juni 2019

12u08 0 Herentals Een 26-jarige man uit Brussel riskeert een gevangenisstraf van 3 jaar voor inbraken bij computerwinkel Tones.be in Herentals. Hij werd opgespoord via DNA in een bloedspoor dat hij had achtergelaten.

De computerwinkel aan de Geelseweg – de winkel is intussen gesloiten – kreeg op 4 juni 2018 inbrekers over de vloer. “Op beelden is te zien hoe drie daders met een hamer een gat slagen in de glazen vitrine. Twee daders kropen door dat gat naar binnen, één dader bleef buiten staan”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.

De dieven gingen aan de haal met negen laptops. “Op één van de kasten werd een bloedspoor aangetroffen. Het DNA bleek van Yuksel O. Zijn DNA zat in de Nederlandse databank nadat hij daar als 15-jarige een overval had gepleegd.”

Door het aangetroffen DNA kan O. zijn betrokkenheid bij de inbraak niet ontkennen. Hij ontkent wel de twee andere inbraken waarvan hij verdacht wordt. Het gaat om twee inbraken met dezelfde modus operandi bij dezelfde winkelketen. Nog één keer in Herentals, één keer bij Tones.be in Sint-Martens-Latem, allebei in de zomer van 2018. “Het is niet omdat de daders op dezelfde manier te werk gingen, dat mijn cliënt iets met die inbraken te maken heeft. Er zijn nu eenmaal niet veel manieren om zo’n vitrine kapot te krijgen”, zegt meester Vincent Andries.

Het parket vorderde een gevangenisstraf van 3 jaar. De rechter beslist op 10 juli.