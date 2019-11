Iconische meubelzaak Prima-Lux viert 65-jarig bestaan: “Klanten die hier 40 jaar geleden een kast kochten, komen nog terug voor een scharniertje” Wouter Demuynck

08 november 2019

17u40 3 Herentals De iconische Herentalse meubelzaak Prima-Lux bestaat in 2019 65 jaar - een mijlpaal die zaakvoerders Filip Stuyck en Ellen Embrechts, de derde generatie van het familiebedrijf, komende maandag graag vieren met hun klanten. “Ongeacht de tijden van online shoppen zijn we nog steeds een baken van vertrouwen.”

Jos Embrechts en Leonie Helsen, de grootouders van Ellen Embrechts, richtten Prima-Lux in 1954 in Tielen (Kasterlee) op. Negen jaar later volgde de verhuis naar het kruispunt aan de Geelseweg in Herentals, maar in 1967 sloeg het noodlot toe met een allesverwoestende brand. Jos en Leonie bouwden de winkel echter weer helemaal op en in 1987 nam Luc Embrechts, de zoon van Jos en vader van Ellen, het roer in handen. Sinds 2011 is met Ellen Embrechts (38) en haar echtgenoot Filip Stuyck (41) de derde generatie aan de slag in de meubelzaak.

Baken van vertrouwen

“Velen denken dat we een keten zijn, maar we zijn een familiebedrijf met heel trouwe medewerkers, met vaak mensen die hier al zo’n 20 tot 30 jaar werken”, gaat Filip Stuyck van wal. In Herentals is Prima-Lux intussen zo’n gevestigde waarde dat het kruispunt van de Geelseweg in de volksmond ‘het kruispunt van Prima-Lux’ wordt genoemd. “Ongeacht de tijden van online shoppen zijn we nog steeds een baken van vertrouwen. De mensen weten dat we naar de klanten toe gaan als er een defect is. We krijgen mensen over de vloer die hier 40 jaar geleden een kast kochten en terugkomen voor een scharniertje, omdat ze weten dat de winkel er nog gaat zijn”, aldus Filip Stuyck.

“Omgekeerd heb je ook mensen die iets hebben gekocht bij een winkel die niet meer bestaat of online en die ook naar ons komen voor wisselstukken. Er wordt veel geklaagd over de online verkoop, maar wij willen een positieve boodschap brengen en inzetten op de beleving, zoals een gratis glas cava dat we op 11 november zullen aanbieden. Mensen ervaren ook nog graag meubels in het echt. Met schoenen is dat anders: die kan je passen en terugsturen.”

Industriële look

In al die jaren is het koopgedrag van klanten voortdurend geëvolueerd. “Het geduld van de mensen is veranderd: zij willen nu heel snel graag hun meubels hebben. Klanten gaan ook steeds meer op zoek naar comfort, zoals salons met zetelverwarming of relaxzetels die te besturen zijn met je smartphone. Daar spelen fabrikanten heel hard op in. Iets typisch van vroeger waren de koopavonden voor trouwers, waarbij in één pakket een salon, eetkamer en slaapkamer zaten. Dat is nu uit den boze. Mensen zoeken losse items die ze combineren met bestaande stukken of erfstukken. Tegenwoordig is er ook veel meer vraag naar de industriële look, terwijl enkele jaren geleden eerder de Scandinavische look in trek was.”

Vierde generatie

Filip en Ellen hebben een zoon Alex (8) en een dochter Kaat (10). Of een van hen de vierde generatie wordt die het heft van het bedrijf in handen neemt, valt nog af te wachten. “Kaat kijkt echt uit naar maandag, want ze gaat voor de klanten wafels bakken. Tijdens de solden helpt ze ook graag met het uitdelen van koffie. Alex helpt eens een tweetal minuten, maar dan is de goesting vaak over, hij is nog wat jong (lacht). De toekomst zal uitwijzen of zij de vierde generatie worden.”

Komende maandag zullen enkele ondernemers, zoals ontwerpers van kledij en juwelen, uit de buurt een pop-upwinkeltje in Prima-Lux opstellen. Er is ook een workshop ‘Schoonletteren op een draagtas’, waarbij de klanten iets creatief kunnen optekenen op een juten draagtas en die nadien gratis mogen meenemen. Voor de klanten is een gratis glas cava voorzien en vanaf een aankoop van 1.250 euro krijg je gratis zes flessen van Lux.