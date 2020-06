Ibra (19) start fietskoerierdienst in Herentals: “Niet alleen beter voor het milieu, maar vermindert ook het doorrijdend verkeer” Wouter Demuynck

06 juni 2020

15u49 0 Herentals Sinds begin deze maand is de 19-jarige Herentalsenaar Ibra Sow in zijn stad aan de slag als fietskoerier. Met zijn elektrische cargofiets brengt hij pakjes, cadeaus en boodschappen rond in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk.

In steden als Antwerpen, Gent en Brussel zijn fietskoeriers al een bekend fenomeen, maar in een kleinere stad als Herentals zijn ze nog eerder zeldzaam. Ibra Sow ziet in zijn stad echter ook toekomstperspectieven en startte daarom zijn fietskoerierdienst Vélo-local op.

Lokale gemeenschap

“Een lokale fietskoerier kan een grote bijdrage leveren aan een lokale gemeenschap. Ik vervoer zaken die emotioneel waardevol zijn voor de zender en de ontvanger, zoals kaartjes, een brief of een cadeautje. Tegelijk maak ik ook een praatje met hen. Zo draag ik zorg voor de connectie tussen mensen”, vertelt Ibra. “Ik zal ook de middenstand en de industrie bijstaan in het efficiënt vervoeren van post, pakjes en leveringen binnen de grenzen van Herentals. De lokale horeca kan op mij een beroep doen om maaltijden te leveren aan hun klanten.”

Ook Herentalse senioren kunnen op Ibra een beroep doen om bijvoorbeeld hun boodschappen van de (super)markt te vervoeren naar hun thuis. Voor gezinnen of mensen met een drukke agenda haalt hij pakjes op en levert ze af op het moment dat zij dat wensen.

Luchtkwaliteit

Ook op het vlak van milieu en duurzaamheid ziet Ibra vele voordelen. “Files en parkeerproblemen maken stadsdistributie duur en complex. Bovendien legt deze manier van werken een enorme druk op de luchtkwaliteit en de mobiliteit van onze stad. Vélo-local is als alternatief niet alleen gezonder en beter voor het milieu, maar vermindert aanzienlijk het doorrijdend verkeer in Herentals.”

De website van Ibra Sow - www.velolocal.be - zal eerstdaags online komen.