Hulpdiensten opgeroepen voor brand in bakkerij Toon Verheijen

28 december 2019

17u59 24

De hulpdiensten zijn zaterdag in de late namiddag opgeroepen voor een brand in de bakkerij en tearoom Vanalles & Nogwat aan de Ring in Noorderwijk (Herentals). De brand zorgde voor een hevige rookontwikkeling en is vermoedelijk ontstaan in de bakkerij zelf. Ook de winkel liep zware schade op. De Ringlaan is volledig afgesloten.

Later meer.