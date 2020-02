Hotel De Swaen voor 75.000 euro opgelicht met vals geld: één verdachte riskeert 3 jaar cel, kompanen zijn spoorloos Jef Van Nooten

19 februari 2020

15u56 0 Herentals De eigenaars van hotel De Swaen in Herentals zijn vorig jaar voor 75.000 euro opgelicht. Tijdens onderhandelingen over de verkoop van het hotel, slaagden de oplichters er om 75.000 euro cash geld te verwisselen met eenzelfde bedrag aan vals geld. Op één vals bankbiljet werd een vingerafdruk gevonden van een 44-jarige Roemeen. Hij riskeert nu drie jaar cel.

De oplichting met nagemaakte bankbiljetten gebeurde op 28 februari 2019. De eigenaars van hotel De Swaen in Herentals waren op dat moment al een tijd in gesprek met kandidaat-kopers voor het complex met hotel, brasserie en optiekzaak aan de Belgiëlaan in Herentals. Maar in werkelijkheid wilden zij het hotel helemaal niet kopen. Hun enige doel was de eigenaars oplichten, net zoals ze dat ook op enkele andere plaatsen in Europa hebben gedaan.

Zwitser

“Aan de oplichting was een maandenlange onderhandeling over de verkoop van De Swaen vooraf gegaan. De kandidaat-koper was zogezegd een Zwitser. De uitbaters zijn zelfs naar Zwitserland geweest voor een gesprek. De oplichters hadden een vertrouwensrelatie opgebouwd”, verduidelijkt openbaar aanklager Catherine Dederen.

Wisseltruc

De verkoop leek in kannen en kruiken. Op 28 februari 2019 zakten ‘vertrouwenspersonen’ van de kandidaat-koper af naar De Swaen om te controleren of de eigenaars van het hotel genoeg cash geld hadden om de commissie van de makelaar te betalen. Tijdens die ontmoeting slaagden ze er in om 75.000 euro aan cash geld te verwisselen met 75.000 euro vals geld. “Je kan je afvragen hoe we zoiets hebben kunnen laten gebeuren. Maar het is ongelooflijk hoe vingervlug te daarbij te werk zijn gegaan”, vertelt een mede-uitbater van hotel De Swaen. “Een half uur later hadden we door wat er gebeurd was, maar de vogels waren toen al gaan vliegen.”

De personen die in De Swaen het geld verwisseld hebben, konden nooit geïdentificeerd worden. Ook niet nadat het VTM-opsporingsprogramma Faroek er aandacht aan besteedde in maart vorig jaar. Toch kon in oktober één vermeend lid van de oplichtersbende worden opgepakt in Roemenië. “Zijn vingerafdrukken werden gevonden op één van de nagemaakte 500 euro biljetten. Hij zegt dat hij geen idee heeft hoe die daar op komen, maar een vingerafdruk komt niet zomaar op een vals eurobiljet.”

Wenen

Het parket in Turnhout vorderde woensdag een gevangenisstraf van 3 jaar tegen de 44-jarige Roemeen. De overige bendeleden worden nog opgespoord. Mogelijk zorgt een gelijkaardige oplichting in het Oostenrijkse Wenen voor een doorbraak. Daar wordt een hoteluitbater op gelijkaardige manier voor 110.000 euro opgelicht. Ook op één van die valse bankbiljetten werden de vingerafdrukken van de 44-jarige Roemeen gevonden. In dat Oostenrijks onderzoek werden zes verdachten gearresteerd. Volgens de advocate van de 44-jarige Roemeen is het toeval dat zij alle zes uit dezelfde regio komen als haar cliënt. “Maar het verklaart wel waarom zijn vingerafdrukken op het geld zijn gevonden. Hij is actief geweest als dakwerker en heeft misschien bij één van de betalingen het valse geld aangeraakt.”

De uitbaters van De Swaen hopen dat de bende die in Oostenrijk is opgepakt ook aan de oplichting in Herentals kan worden gelinkt. “Maar we vrezen er voor. Die mannen hebben allemaal zwijgplicht. Als iemand gepakt wordt, moet die zijn straf uitzitten en vooral zijn mond houden.”

Verhuurd

Een verkoop van De Swaen is intussen niet meer aan de orde. “We hebben het over een andere boeg gegooid. Een deel van de horecazaak wordt verhuurd, een ander deel blijven we zelf runnen.”

Vonnis in de oplichtingszaak op 4 maart.