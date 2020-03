Hogedrukreiniger veroorzaakt brandje in kelder van bedrijf Jef Van Nooten

16 maart 2020

16u19 3

De brandweer werd maandagnamiddag opgeroepen naar het bedrijf Steven Van Roy aan Hannekenshoek in Herentals. In de kelder van het bedrijf was even brand ontstaan. Dat gebeurde nadat een hogedrukreiniger er vuur had gevat. De brand ontstond na een technisch defect. De brandweer had de vlammen snel onder controle.