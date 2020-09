Hockeyclub Artemis neemt nieuw kunstgrasveld in gebruik: “Herentals eindelijk klaar om professioneel aan veldhockey te doen” Wouter Demuynck

19 september 2020

14u43 1 Herentals Vrijdagavond nam de Herentalse hockeyclub Artemis voor het eerst haar gloednieuw kunstgrasveld aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg in gebruik.

De hockeyclub was al een tijdje toe aan een eigen terrein. De club barstte uit haar voegen, maar moest voorheen op drie verschillende locaties trainen.

Tweede veld mogelijk

De stad Herentals trok daarom 300.000 euro uit voor de aanleg van een hockeyterrein in kunstgras aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg, dat eigendom is van de stad en waar ook voetbalclub VC Herentals gevestigd is. Een terrein werd er omgevormd tot een semi-waterveld voor de hockeyclub. Op termijn is het bovendien mogelijk om op het multifunctioneel terrein een tweede hockeyveld aan te leggen.

Vrijdagavond huldigde de club haar kunstgrasveld officieel in, in aanwezigheid van al haar leden, sponsors en partners. Het hockeyveld werd nadien al meteen uitgetest tijdens een oefenwedstrijd van een jeugdploeg. “Herentals is eindelijk klaar om professioneel aan veldhockey te doen. In een warme, familiale club waar fairplay en liefde voor de sport voorop staan”, glundert clubvoorzitter Els Van den Bossche.