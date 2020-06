Hockeyclub Artemis krijgt eigen veld aan Herenthoutseweg Jurgen Geyselings

24 juni 2020

09u44 0 Herentals De Herentalse hockeyclub Artemis zal normaal gezien vanaf september kunnen trainen en spelen op een eigen veld. De gemeenteraad heeft de plannen daarvoor goedgekeurd.

Het nieuwe veld van Artemis zal aangelegd worden op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. De stad geeft voor de aanleg een subsidie van 300.000 euro. Daarnaast kan de hockeyclub een veld overnemen van voetbalclub VC Herentals, met een optie op een tweede veld. Na het principeakkoord half april, zet de gemeenteraad het licht nu definitief op groen.

De werken gaan in juli van start en duren acht weken. Ons nieuwe terrein zal dus net op tijd klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen Els Van den Bossche, voorzitter HC Artemis

Els Van den Bossche, voorzitter van HC Artemis, is erg blij met de komst van het nieuwe veld. “Onze aannemer start in juli met de werken”, vertelt ze. “Die zullen normaal gezien een achttal weken duren. Als alles goed verloopt, is ons nieuwe veld klaar voor gebruik begin september. Dat is dus net op tijd voor de start van het nieuwe seizoen.”

Er werd de voorbije maanden achter de schermen hard gewerkt om alles op tijd rond te krijgen, zowel door het clubbestuur en haar stuurgroep, als door de diensten van de stad. “Ik wil iedereen bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt”, zegt Van den Bossche. “In ruil krijgt Herentals een ambitieuze hockeyclub waar de jongeren uit Herentals en omstreken zich kunnen uitleven in dé sport van het moment.”

Proeflessen bijwonen?

Wil je zelf eens proeven van hockey? Dat kan. Op alle woensdagen en zaterdagen in juli biedt Hockey Club Artemis gratis proeflessen aan onder de noemer Start-to-Hockey. De lessen vinden plaats aan Sport Vlaanderen Herentals aan de Vorselaarsebaan nummer 60, vlak bij het Netepark.

Voor meer info of voor inschrijvingen voor de lessen kan je terecht op www.hcartemis.be.