Hockeyclub Artemis krijgt eigen kunstgrasveld aan multifunctioneel terrein: “Komend seizoen spelen we sowieso op ons nieuwe veld” Wouter Demuynck

17 april 2020

13u42 3 Herentals De Herentalse hockeyclub Artemis krijgt weldra een eigen kunstgrasveld aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg, waar ook VC Herentals gevestigd is. Kort na de zomer zou het hockeyveld er al kunnen zijn, al kan dat op dit moment niet gegarandeerd worden.

Hockeyclub Artemis had al langer nood aan een eigen terrein. De club moest voorheen op drie verschillende locaties trainen terwijl het aantal leden aanzienlijk bleef stijgen. De stad Herentals heeft nu 300.000 euro uitgetrokken voor de verwezenlijking van het hockeyterrein in kunstgras aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg, dat eigendom is van de stad en waar ook voetbalclub VC Herentals gevestigd is.

Warme clubsfeer beleven

“We zijn de stad ongelooflijk erkentelijk met al haar steun in dit dossier. Ze voorzag in de meerjarenplanning de nodige middelen om ons hockeyveld te verwezenlijken en voorziet nu ook geschikte grond. Dit is belangrijk”, zegt Els Van den Bossche, voorzitter van HC Artemis. “De club bestaat binnenkort vier jaar en weldra een warme thuis kunnen aanbieden aan onze spelers, ouders en fans is aan de orde. We willen er in het seizoen 2020-21 kunnen spelen op een kunstgrasveld en er de typische warme clubsfeer beleven.”

Aangezien het multifunctioneel terrein is ingekleurd voor recreatie kan het nieuwe hockeyveld snel aangelegd worden. “Eens alle papierwerk rond is, gaan de werken van start. Oplevering kort na de zomer is niet onrealistisch, maar op dit moment helaas nog geen garantie. Dat is sneller dan ooit verhoopt. We spelen komend seizoen dus sowieso op ons nieuwe veld.”

Ideale locatie

Volgens schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA) biedt de gekozen locatie talrijke voordelen. “Op deze manier kunnen we snel schakelen. Een club die zo fel groeit en een nichesport biedt in onze eigen stad willen we alle kansen geven om verder te groeien. De site aan de Herenthoutseweg is ideaal: recreatiegrond, zodat er direct - mits de nodige vergunningen - tot realisatie kan overgegaan worden en gedeeld gebruik van onder andere de parking met VC Herentals”, aldus Van Camp.

“De uitgestrektheid van het multifunctioneel terrein houdt de kansen op verwezenlijking van een tweede hockeyveld op termijn ook gaaf. We zijn VC ook erg dankbaar dat zij zich hier mee achterzetten. Ze hebben de club in het verleden al gedepanneerd met hun terrein en stellen zich nu ook bijzonder collegiaal op, zo kennen we onze Herentalse sportclubs.”