HLN-fotograaf trouwt op schrikkeldag: “Slechts om de vier jaar aan trouwdatum denken” Jef Van Nooten

29 februari 2020

14u40 4 Herentals In het huwelijksbootje stappen, is altijd speciaal. Zeker wanneer je dat doet op een schrikkeldag. In de Kempen gaven zo’n 10 koppels elkaar het ja-woord op zaterdag 29 februari.

Peter Vanderveken (55) uit Herentals, fotograaf bij Het Laatste Nieuws, was één van twintig Kempense schrikkeltrouwers. Hij beloofde op schrikkeldag eeuwige trouw aan Dagmar (48). Peter en Dagmar hebben bijna zes jaar een relatie, sinds 22 mei 2014. Vorig jaar beslisten ze te trouwen. “29 februari viel toevallig op een zaterdag. En we wilden sowieso in deze periode trouwen, dus dan vonden het we wel leuk om een schrikkeldag te nemen als trouwdatum”, vertelt Dagmar. “Voor Peter is het een voordeel dat hij maar één keer om de vier jaar aan onze trouwdatum moet denken. Maar aangezien het maar één keer om de vier jaar ècht onze trouwdag is, zullen we het dan wel telkens extra goed vieren.”