Historisch gebouw De Oude Zalm wordt opnieuw verhuurd Wouter Demuynck

07 oktober 2020

16u42 0 Herentals Het historisch gebouw De Oude Zalm, waar juwelierszaak Cardi al jarenlang gevestigd is, op de Grote Markt van Herentals wordt opnieuw verhuurd via een openbare procedure. Dat is het stadsbestuur verplicht nadat de overeenkomst met de huidige uitbater al vier keer werd verlengd.

De Oude Zalm, gelegen op de hoek van de Grote Markt en de Zandstraat, is erkend als monument en wordt al sinds mensenheugenis gehuurd door juwelierszaak Cardi. Na vier verlengingen van negen jaar vervalt de huurovereenkomst echter automatisch, waardoor het pand op 1 januari 2021 weer ter beschikking komt van de stad en het stadsbestuur verplicht is om een nieuwe handelshuur te verlenen.

Het pand komt in aanmerking voor detailhandel, horeca of een combinatie van beiden. Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt de stad rekening met het projectvoorstel en businessplan (40%) en het financieel voorstel (60%). Daarbij geldt als minimumvergoeding een bedrag van 36.000 euro per jaar. Wie zich kandidaat wil stellen, heeft daarvoor tot vrijdag 13 november om 10 uur de tijd. Ook de huidige huurder is dat van plan. Gedetailleerde info zoals een brochure, plattegronden, een ontwerpovereenkomst en een biedingsformulier is te vinden op www.herentals.be/oude-zalm.

Dramatische timing

Op de gemeenteraad van dinsdagavond wierp raadslid Peter Verpoorten (Groen) de vraag op of het niet beter zou zijn om de huidige overeenkomst te bestendigen. “De timing, in de huidige coronapandemie, is ronduit dramatisch. We vragen nu bovendien 36.000 euro per jaar, terwijl de huidige overeenkomst op 40.000 euro ligt. De huurder heeft een locatie waar zijn cliënteel hem weet te vinden en dat voor hem een bijzondere waarde heeft. Voor andere mededingers gaat het pand die waarde niet hebben.”

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) geeft aan dat een nieuwe verlenging niet tot de opties behoorde. “Dat is wettelijk niet mogelijk en dat vinden we bijzonder jammer, want we zijn ons ervan bewust dat dit een goede overeenkomst is. Nu moeten we de markt raadplegen en we konden ook niet anders dan een schattingsverslag opvragen, zodat duidelijk is wat het minimumbedrag is. De timing is inderdaad niet ideaal, maar we zijn nu eenmaal genoodzaakt die procedure te volgen.”