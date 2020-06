Heylen Vastgoed wordt hoofdsponsor van HYC: nieuwe naam, logo en shirts Wouter Demuynck

03 juni 2020

16u51 0 Herentals Sinds woensdag is vastgoedmakelaar Heylen Vastgoed de nieuwe hoofdsponsor van de Herentalse ijshockeyclub HYC. Dat gaat gepaard met een naamsverandering, want de club zal voortaan Heylen Vastgoed HYC heten. Ook de shirts en het logo worden in een nieuw jasje gestoken.

Vastgoedmakelaar Heylen Vastgoed wordt voor de drie komende seizoenen hoofdsponsor van HYC, dat vorig jaar BeNeLeague-kampioen werd. “Sportsponsoring is voor ons één van de belangrijkste manieren om iets terug te doen voor de gemeenschap. Veel mensen zijn op een of andere manier met een bepaalde sport of club verbonden. De samenwerking met zo’n topclub is een perfecte aanvulling op onze bestaande engagementen, dankzij de lokale verankering en de sterke samenhang in en rond de club”, meent Johan Heylen, zaakvoerder van Heylen Vastgoed.

50-jarig bestaan

Naast de naamsverandering naar Heylen Vastgoed HYC zijn ook de truitjes en het logo in een nieuw jasje gestoken. “In de voorafgaande gesprekken met Heylen Vastgoed werd meteen duidelijk dat we elkaar veel kunnen bijbrengen. Het eerste bewijs daarvan is ons nieuwe logo, waarvoor we samen hebben kunnen werken met hun marketingteam. Dat logo bevat een duidelijke link naar het 50-jarig bestaan van de club in 2021. Het gebruik van het originele logo met de typische boom maakt de cirkel helemaal rond”, zegt Frank Van Reeth, voorzitter van Heylen Vastgoed HYC.