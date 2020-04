Heylen Vastgoed verwacht stormloop op huizen na coronacrisis: “We zoeken vijftiental extra werkkrachten” Wouter Demuynck

08 april 2020

14u31 1 Herentals Nu we met z’n allen thuis moeten zitten, blijkt op huizenjacht gaan een van de favoriete bezigheden van de Belg. Bij het Herentalse vastgoedkantoor Heylen Vastgoed zagen ze de trafiek op hun website sterk stijgen en moeten ze inmiddels met wachtlijsten werken om toekomstige huisbezoeken in te plannen. Het vastgoedkantoor zoekt minstens vijftien nieuwe makelaars om na de coronacrisis mee de storm te trotseren.

Leuke tijden zijn het voor makelaars uiteraard niet: huizenjagers kunnen hun droomwoning niet bezoeken en zo wordt het steeds moeilijker om verkopen rond te krijgen. Veel makelaars zien zich dan ook genoodzaakt beroep te doen op een hinderpremie, maar er zijn ook hoopvolle signalen.

Bij Heylen Vastgoed, met vestigingen in Herentals, Geel, Turnhout en Heist-op-den-Berg bereiden ze zich al voor op de rush die ze na de coronacrisis voorzien. Sinds begin vorige week stromen de telefoontjes en mails weer volop binnen en is de trafiek op de website met meer dan 25 procent gestegen. Er werden ook al tientallen wachtlijsten aangelegd met kandidaten die panden willen bezoeken als de crisis voorbij is.

Stevige inhaalbeweging

“De interesse naar vastgoed draait terug op volle toeren. Veel mensen zitten momenteel thuis en nemen van die gelegenheid gebruik om op zoek te gaan naar een geschikte woning. We hebben letterlijk wachtlijsten voor bepaalde panden, met geïnteresseerden die in pole-position staan voor wanneer ze het pand kunnen bezoeken. We verwachten dus na deze coronacrisis een stevige inhaalbeweging”, zegt Cedric Vanhencxthoven, zaakvoerder van Heylen Vastgoed.

Hoewel mensen meer dan ooit de tijd hebben om online naar panden te zoeken, zien de meesten het niet zitten om een woning te kopen zonder het effectief bezocht te hebben. Een verkoop digitaal afronden is evenwel ook mogelijk, maar wordt weinig gebruikt.

Vijftien extra werkkrachten

Ook opmerkelijk: terwijl heel wat bedrijven genoodzaakt zijn om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten, zoekt Heylen Vastgoed intussen minstens vijftien nieuwe werkkrachten. Ze zijn vooral op zoek naar extra makelaars, omdat ze nu al willen voorbereid zijn op de stormloop die er volgens hen aankomt.

“We hebben in het verleden - na voorgaande crisissen - steeds gemerkt dat de maanden die volgen op een periode van weinig activiteit extra veel werk genereren. Daarom zijn wij op zoek naar een vijftiental commerciële profielen om mee met ons de storm te trotseren. En in deze tijden pakken we dat net iets anders aan. Alles gebeurt digitaal, van het sollicitatiegesprek tot en met de opleiding. Zo zijn ze vanaf dag één na onze heropstart inzetbaar”, zegt Carolien Bluys, HR-manager van Heylen Vastgoed.