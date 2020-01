Heylen Vastgoed start met verhuurservice voor investeerders. “Ze willen zich zo min mogelijk bekommeren om de rompslomp die erbij komt” Wouter Demuynck

03 januari 2020

08u30 0 Herentals Vastgoedmakelaar Heylen Vastgoed, die zijn hoofdkantoor in Herentals heeft, start vanaf 6 januari met een verhuurservice voor investeerders. Zo zullen verhuurders van residentiële panden zich geen zorgen moeten maken over het praktische deel van de verhuur.

Zo’n 18% van de Belgen heeft vandaag, naast zijn eigen woning, nog een of meerdere woningen in de portefeuille. Een op de vijf huizen of appartementen die vandaag te koop staan, worden bovendien gekocht om te verhuren. Tegelijkertijd is de vraag naar het uit handen geven van de verhuur na hun vastgoedaankoop nog nooit zo groot geweest.

Ontzorging

Door zo’n ‘ontzorging’ krijgt de verhuurder administratieve en financiële ondersteuning, om bijvoorbeeld huurgelden te innen van huurders die niet betalen, en worden gebreken in huurwoningen eveneens geregeld. Voor een volledige ontzorging van een huurpand wordt zo’n tien procent van de huurprijs voorzien per maand.

Een verhuurder die ver weg van het pand woont, zal niet voor elk akkefietje naar daar rijden Jeroen Van Bylen

“Vandaag is de wens om ‘ontzorging’ vooral in de grootsteden gekend, maar nu blijkt die nood ook in andere regio’s op te komen. De tijd dat de huisbaas zich voor het minste waterlek of kapotte deurklink naar het huurpand snelt, is immers stilaan voorbij. Investeerders willen zich vandaag zo min mogelijk bekommeren om de verhuur en de rompslomp die daarbij komt. Een verhuurder die verder weg van het pand woont, zal niet voor elk akkefietje naar daar rijden”, zegt Jeroen Van Bylen, Hoofd Property Management bij Heylen Vastgoed.

Renovatiewerken

Naast de administratieve en financiële ondersteuning wil Heylen Vastgoed eigenaars ook begeleiden bij de renovatiewerken die sinds de nieuwe huurwetgeving vanaf 1 januari bij heel wat huurpanden verplicht zijn. “Via projectbegeleiding zullen wij samen met de eigenaar kijken hoe we het pand kunnen renoveren en kijken we naar de ‘verhuurbaarheid’ van het pand. Veel eigenaars hebben het budget, maar niet de ‘goesting’ om hun pand conform te maken. Op dat momenten kijken wij met verscheidene partijen, zoals aannemers, welke werken moeten uitgevoerd worden om het pand opnieuw verhuurbaar te maken”, aldus Van Bylen.