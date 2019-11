Het Warmste Plein zet zich in voor Olivia Hendrickx Fonds met gezelligheid, drankjes, lekker eten en muziek Jurgen Geyselings

16 november 2019

21u09 0 Herentals In Morkhoven staat dit weekend ‘het warmste plein’ op het programma. Een gezellig samenkomen met drankjes, hapjes en muziek in de Herentalse deelgemeente. De organisatoren mochten vorig jaar zo’n driehonderd bezoekers ontvangen en mikken dit jaar op het dubbele.

“Een buur en ik wilden al een aantal jaar iets organiseren in Morkhoven”, vertelt organisator Luc Geysen uit Morkhoven. “Vorig jaar zijn we dan gaan samenzitten en daaruit kwam het idee om iets te doen voor de Warmste week, vandaar dat we met de naam het warmste plein naar buiten komen. Aangezien het in Herentals plaatsvindt zochten we nog een goed doel uit onze stad dat zich aan kinderen verbind. Zo kwamen we uit bij het Herentalse Olivia Hendrickx Fonds.” Het Olivia Hendrickx Fonds steunt vernieuwend kankeronderzoek dat jonge patiëntjes beter overlevingskansen geeft en concreet bij hun genezing helpt.

Vorig jaar, tijdens de eerste editie van Het Warmste Plein in Morkhoven, stond Bart Buls op het podium en zakten er een driehonderdtal bezoekers af. “Dit jaar mikken we op het dubbele aantal, ook al omdat het weer een beetje mee zit. Deze editie rekenen we terug op Bart Buls, maar ook Peter Hens en DJ’s Las en Sister Stereo zullen de sfeer op Het Warmste Plein komen opvrolijken.”