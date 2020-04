Het leek wel autoloze zondag in de Keizerstede Jurgen Geyselings

05 april 2020

16u08 0 Herentals Wie op zondagnamiddag in Herentals op pad was, waande zich even op een autoloze zondag. Langsheen de ring en in het centrum was amper een auto te bespeuren. Fietsers daarentegen, die daagden in grote getale op.

Langsheen de anders drukke Ringlaan van Herentals waren op zondag weinig tot geen auto’s te bespeuren. Ook in het centrum van de Keizerstede was het ‘koning fiets’ die de wagen van de troon stootte. Er reed niet één wagen over de Grote Markt van Herentals tijdens ons bezoek. Onder een stralende lentezon genoten vele mensen te voet of op de fiets van hun derde zondag tijdens het corona-tijdperk.

Aan het kruispunt van de Ringlaan met de Herenthoutsesteenweg stonden op een bepaald moment tientallen fietsers te wachten aan de rode lichten om over te steken, terwijl er op de rijbaan zelf niet één auto passeerde. Het leek vandaag wel op een autoloze zondag in Herentals.

Sommige fietsers durfden het zelfs aan om in het midden van de rijweg te rijden op de Ringlaan of over te steken op plaatsen waar dit niet toegestaan is. Dit druist natuurlijk vierkant in tegen de verkeersregels en is dus volledig uit den boze, ook al is het koning fiets die op zondag heerst in tijden van corona.