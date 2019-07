Het gezelligste café in de Tour komt uit Noorderwijk: “Drie weken lang voorzien we de wielerfans in de Ronde van Frankrijk van lekkere frisse pintjes” Jurgen Geyselings

13 juli 2019

10u29 0 Herentals Het peloton van de Ronde van Frankrijk rijdt tijdens de Tour iedere dag door Noorderwijk. Onmogelijk, zullen de meesten onder jullie denken. Niets is minder waar, elke dag stellen de mensen van ‘Les Amis Du Tour De France’ hun klein dorpje met campers en oude volkswagenbusjes op langs het parcours van de Tour. De VW-busjes zijn omgebouwd tot een cafeetje en een hamburgertent. Iedere dag stromen vele Tour-liefhebbers toe aan het gezellige Tour-dorp om samen van de rit te kunnen genieten. Het ‘Les Amis Du Tour De France’ dorp wordt aangekondigd met een bordje Noorderwijk en bij het verlaten van het dorp krijgen de renners hetzelfde bord te zien met een diagonale rode streep door.

Bezieler van ‘Les Amis Du Tour De France’ is Jo Helsen, koersliefhebber van het eerste uur en cafébaas van café Welkom aan de kerk in Noorderwijk, deelgemeente van Herentals. Naast het wielrennen is Jo ook verzot op de oude Volkwagenbusjes waarvan hij ondertussen een ganse collectie verzameld heeft. Vier van deze busjes zijn dezer dagen terug te vinden in Frankrijk langsheen het parcours van de Tour.

“Bij onze colonne voertuigen waarmee we onderweg zijn dit jaar heb ik een leuk extraatje aan toegevoegd voor deze Eddy Merckx editie van de Tour. Ik kon een mooie oude volvo vanuit het Merckx-tijdperk op de kop tikken en liet hem helemaal ombouwen. Zo zijn we met een echte Molteni-wagen op pad, een blikvanger in ons kleine dorpje dat we dagelijks opstellen”, weet Helsen. “Mocht ik voor iedere foto die de koersliefhebbers trekken van deze auto één euro ontvangen, dan keerde ik na de Tour als een rijk man terug naar Noorderwijk.”

Dagelijks rijdt de bende van Les Amis Du Tour De France verder door Frankrijk met hun karavaan, op zoek naar een leuke plek om hun dorpje op te stellen. “Ons team is een twaalftal leden sterk. Eén voor één kennen ze het reilen en zeilen van ons Touravontuur door en door. Wat deze gasten betreft mag je ‘Les Amis Du Tour De France’ letterlijk nemen. Ik ben enorm fier op ons team”, gaat Jo Helsen verder. “Sinds de start van de Tour in Brussel breken we dagelijks na aankomst van de rit, die we op tv in ons dorpje volgen, onze infrastructuur af. We laden alles in en trekken ‘s avonds verder op ontdekking. Zonder te weten waar we uitkomen gaan we op zoek naar een volgende bestemming langsheen het parcours van de Tour. Vaak komen we pas laat in de avond aan op die plek. We genieten dan samen nog van een lekker pintje en Vive le Vélo op televisie.

Na een deugddoende nachtrust in de caravan is de volgende ochtend alweer werkendag. We stellen zoals iedere dag ons dorpje op om de Tourliefhebbers langs het parcours te ontvangen en te voorzien van een fris pintje of een lekkere hamburger. Vol spanning wacht het publiek op de passage van het peloton om dan de finish te bekijken op één van de drie televisies die we ter beschikking stellen van onze bezoekers. Het is gezelligheid troef tussen onze VW-busjes.” Eén van de vier busjes kreeg bij het overschrijden van de Franse grens een kleine make-over. Het busje werd aangekleed als een Martini-busje, maar omwille van het verbod op alcoholreclame in Frankrijk zag Jo zich genoodzaakt om het embleem van Martini net voor de grens te overplakken met een toepasselijke tekst van ‘Les Amis Du Tour De France’.

Onder de Tourliefhebbers die afzakken richting het Noorderwijkse gezelschap zitten ook tal van Bekende Vlamingen. Ruben Van Gucht, Paul Herrijgers, Sarah De Bie (Mevrouw Wout van Aert) en Herentalsenaar Tom Van Dijck vonden deze editie de weg naar het kleine Noorderwijk in het grote Frankrijk reeds. “We vormen samen met onze klanten een echte Tour-familie”, vertelt Jo Helsen verder. “Vanuit de ganse wereld komen er mensen. Vaak zien we dezelfde gezichten terugkeren na een paar dagen. Het zijn vooral de Belgen die langskomen, maar Amerikanen en een Australisch koppel hebben zich al toegevoegd aan onze Tour-familie deze week.”

De voorbije tien edities reed de bende uit Noorderwijk Frankrijk rond onder de naam van ‘Café Welkom in de Tour’ sinds dit jaar is het project omgedoopt tot ‘Les Amis Du Tour De France’. “Omdat ik niet zeker weet dat ik binnen een aantal jaar nog cafébaas zal zijn, maar wel zeker ben dat ik dit Tour gebeuren tot mijn pensioen, en zelfs daarna nog, zal doen, heb ik de naam van het project veranderd”, verklaart Helsen.

“Het is sinds het bestaan een verlieslatend project, enkel vorig jaar konden we net rondkomen met onze verdiende centen langs het parcours. Zonder de talrijke sporsoren die ons steunen zou deze reis nooit kunnen doorgaan. Ik wil ze hiervoor dan ook ten volle danken. Omdat ik niet wil dat ik geld ga verdienen aan mijn Tour-avontuur hebben we in de statuten van de vzw laten opnemen om vanaf het moment dat we geld zouden overhebben dit geld dan weg te schenken. Als ontvanger van deze eventuele centen kozen we voor de Vlaamse Wielerschool in Herentals, onder hoede van Rik van Looy.”