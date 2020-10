Herman Mertens brengt met ‘De erotische avonturen van Mario’ zijn tweede boek uit Jurgen Geyselings

05 oktober 2020

15u28 0 Herentals Schrijver Herman Mertens heeft met ‘De erotische avonturen van Mario’ zijn tweede boek uitgebracht.

Gelenaar Herman Mertens (61), die meer bij zijn vriendin in Herentals vertoeft dan in zijn eigen stad, bracht met ‘De erotische avonturen van Mario’ vorige week vrijdag zijn tweede boek op de markt. Het fictief verhaal dat Herman uit zijn pen toverde, bevat zestig pagina’s en gaat over ene Mario die tijdens zijn zakenreizen allerlei spannende erotische verhalen en verrassingen tegenkomt.

Mario is een zakenman pur sang en is een eeuwige vrijgezel die zijn leven op rolletjes heeft en met volle teugen geniet van het vrouwelijk gezelschap. Hij gaat door het leven in een maatpak dat hij in Londen heeft laten maken en dat perfect past aan zijn afgetrainde lichaam. “Het ganse verhaal is fictief en speelt zich af in een dorpje dat helemaal niet bestaat”, vertelt de schrijver. “Mario moet in dit verhaal richting zee om een groots contract af te sluiten en stoot dan op enkele verrassende, erotische belevenissen die ik neerschreef in dit boek.”

Pensioen

‘De erotische avonturen van Mario’ is het tweede boek dat verschijnt van Herman Mertens. “Eerder bracht ik al ‘De verloren Duitse duikboot’ op de markt”, vertelt hij. “Nu ik sinds kort op pensioen ben, heb ik veel meer tijd om aan het schrijven te gaan en dus zal het vervolg op ‘De verloren Duitse Duikboot niet lang op zich laten wachten.”

Het nieuwe boek ‘De erotische avonturen van Mario’ van schrijver Herman Mertens is vorige vrijdag verschenen en is uitsluitend te verkrijgen via boekscout.nl voor de prijs van 15,99 euro.