Herenthoutseweg twee weken onderbroken tijdens verplaatsing van brug Wouter Demuynck

10 juni 2020

17u03 0 Herentals Vanaf 24 juni is de Herenthoutseweg in Herentals twee weken onderbroken in het kader van de werkzaamheden aan de nieuwe brug over het Albertkanaal. De oude brug wordt verschoven zodat het verkeer kan blijven gebruikmaken van de baan terwijl de nieuwe brug gebouwd wordt.

De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal zijn intussen al enkele maanden - met een onderbreking door de coronacrisis - bezig. Op 24 juni vat een nieuwe fase aan. Tijdens die fase verschuift de aannemer de bestaande brug een stukje in de richting van de Aarschotseweg en wordt er een tijdelijke weg aangelegd naar de verschoven brug.

Op die manier kan al het verkeer gebruik blijven maken van de oude brug terwijl de nieuwe brug wordt opgebouwd. Concreet betekent dat dat de Herenthoutseweg tot 9 juli onderbroken is voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel al een week vroeger weer passeren. Het gemotoriseerde verkeer volgt een omleiding via de nabijgelegen gewest- en autosnelwegen. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de jaagpaden en de Aarschotseweg.