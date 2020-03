Herenthoutseweg twee dagen gedeeltelijk afgesloten Wouter Demuynck

03 maart 2020

18u18 0 Herentals De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg in Herentals zijn intussen van start gegaan. Van zaterdag 14 tot maandag 16 maart verplaatst Pidpa de waterleidingen. Tijdens die periode is de Herenthoutseweg, tussen de Meidoornlaan en de Wilgenlaan, daarom afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer.

Voor het doorgaand verkeer loopt de omleiding via de E313, de Aarschotseweg, de ring en de Lierseweg. De bussen van De Lijn volgen een omleiding via Wolfstee. Fietsers en voetgangers kunnen wel door via de Notelarenlaan.

Vanaf 17 maart is de doorgang tussen de Herenthoutseweg en de Wilgenlaan afgesloten. Wie woonwijk De Molekens wil in- of uitrijden, kan dat doen via de Meidoornlaan. De glascontainers die aan de Wilgenlaan stonden zijn reeds verhuisd naar het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg.