Herenthoutseweg in centrum drie dagen afgesloten wegens rioleringswerken Wouter Demuynck

14 juli 2020

18u00 5 Herentals Van 15 tot 17 juli voert de stad Herentals een rioolaansluiting uit op de Herenthoutseweg, ter hoogte van de Sint-Waldetrudiskerk. Daardoor is er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk in het deel van de straat tussen de Molenvest en Kerkplein.

Verkeer dat het centrum inrijdt, volgt een omleiding via de Molenvest en Gildelaan. Verkeer dat het centrum uitrijdt, volgt een omleiding via de Collegestraat en de Zandstraat of Nieuwstraat. Fietsers en voetgangers kunnen steeds doorrijden. Ook plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

De werkzaamheden starten op woensdag 15 juli om 8 uur. Als alles vlot verloopt, is de straat tegen vrijdag 17 juli terug vrij. Bij slechte weersomstandigheden wordt er de week erop voortgewerkt.

