Herenthoutseweg bezaaid met hooi

27 mei 2020

Wie het hooi er was verloren, is niet duidelijk. Het was een voorbijrijdende automobilist die rond 19.15 uur het hooi zag liggen en de brandweer verwittigde. De chauffeur van de hooiwagen heeft mogelijk niets in de gaten gehad en is verder gereden. De brandweer ging ter plaatse met rieken en bladblazers om de rijweg weer vrij te maken.



