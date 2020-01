Herentalsenaren talrijk aanwezig op infomarkt over nieuwe brug aan Herenthoutseweg Wouter Demuynck

23 januari 2020

12u38 0 Herentals Heel wat burgers zakten woensdagavond af naar de Sint-Jan-de-Doperkerk in Herentals om er de plannen voor de nieuwe brug aan de Herenthoutseweg in te kijken. Ze kregen eveneens de mogelijkheid om suggesties te doen rond de inkleding van het openbaar domein rond de brug.

De brug aan de Herenthoutseweg ziet er iets anders uit dan de andere bruggen over het Albertkanaal die de Vlaamse Waterweg systematisch aan het vervangen is. Enkele burgers van woonwijk De Molekens dienden een bezwaarschrift in tegen de plannen omdat ze vonden dat er onvoldoende ruimte was voor fietsers.

Na maanden overleg tussen de burgers en de Vlaamse Waterweg, met de stad als bemiddelaar, kwam er een akkoord uit de bus: de fietspaden werden verbreed en er zou extra aandacht gaan naar een maatschappelijk waardevolle inrichting van het openbaar domein rond de brug.

Inkleding van groen

Voor dat laatste zijn de grote lijnen al vastgelegd, maar tijdens de infomarkt kregen burgers nog de gelegenheid om bepaalde suggesties te doen door hun ideeën op post-its te schrijven en op te hangen aan een bord. “Ze konden nog tips en ideeën meegeven voor de inkleding van het groen rond de brug. Dat kan gaan om een bankje, een pad, een veilige doorsteek... Het kan heel ruim zijn. We zijn alvast heel benieuwd wat de mensen gaan schrijven”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.

De plannen konden vooral op bijval rekenen bij de Herentalsenaren, die de aanpassingen aan de brug een goede zaak vinden. Al zijn er ook bedenkingen. “Er maakt heel wat schoolgaand fietsverkeer gebruik van die brug. Ik heb er toch mijn bedenkingen bij. De brug is iets breder, maar gaat dat voldoende zijn om deftig en veilig te kunnen fietsen? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. De werken zullen sowieso veel hinder met zich meebrengen. Maar als die brug nadien heel veilig is, dan moeten we die zure appel maar even doorbijten, vind ik”, klinkt het bij een burger.