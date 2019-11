Herentalsenaars krijgen ook in de zomer gratis toegang tot speeltuin van Netepark Wouter Demuynck

15 november 2019

15u30 0 Herentals De toegang tot het speeldomein van het Netepark wordt ook in de zomer gratis voor de inwoners van Herentals. Voorheen konden ze enkel gratis binnen buiten het seizoen.

Gezinnen konden met hun kroost bijna het hele jaar al kosteloos in de speeltuin van het Netepark ravotten, maar in het zomerseizoen moesten ze daarvoor plots 3,40 euro per volwassene en 2,70 euro per kind boven de drie jaar voor neertellen. “Daar brengen we nu verandering in”, kondigt schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA) aan. “De toegang tot het buitendomein wordt voor onze inwoners vanaf 2020 ook in de zomer kosteloos. Onze inwoners kunnen dus het ganse jaar door gratis komen spelen in het Netepark.”

Het stadsbestuur voerde een financiële doorlichting van de site uit en kwam tot de vaststelling dat de Herentalsenaar het grootste deel van de kosten draagt en er te weinig voor in de plaats krijgt. “Het Netepark kost de Herentalse belastingbetaler ongeveer 2 miljoen euro euro per jaar aan werkingskosten. Het is dan ook billijk dat die er het meeste terug voor in de plaats krijgt. En dat blijkt nu niet het geval te zijn, want onze bezoekerscijfers wijzen uit dat amper één op de vier bezoekers van onze stad komt”, aldus schepen van Financiën Patrik De Cat (CD&V).

