Herentalse winkelstraten worden groener en hipper met boombakken en designelementen Wouter Demuynck

02 september 2020

17u44 0 Herentals De winkelstraten van Herentals worden binnenkort in een groener én hipper jasje gestoken. Er wordt meer dan 60.000 euro uitgetrokken voor 55 boombakken en twee kleurrijke design zitelementen. De investering zal niet enkel in de Zandstraat zichtbaar zijn, maar ook aan de Grote Markt, Hofkwartier en Bovenrij.

Met de Zandstraat werd Herentals tijdens de vorige bestuursperiode geselecteerd voor ‘Straat in het vizier’ (SIHV), een project van de provincie Antwerpen om kernwinkelgebieden nieuw leven in te blazen. Uit het uitgebreid rapport blijkt dat de Zandstraat extra kleur, groen en humor kan gebruiken. Daarom werd vorig jaar met de zomershopping een test gedaan met boombakken met olijfbomen.

Houten boombakken

“Daarom investeren we nu om dit groen in onze winkelstraten permanent te maken. 55 stijlvolle houten boombakken met winterharde kurkeiken zullen de winkelstraten volgende maand vergroenen. De investering in de Zandstraat gebeurt met middelen van SIHV. Daarvoor zijn we de provincie Antwerpen zeer erkentelijk. Maar omdat de rest van het kernwinkelgebied ook zou kunnen genieten van deze vergroening, is binnen de middenstandsvereniging Handelshart Herentals de beslissing genomen het groen door te trekken naar Grote Markt, Hofkwartier en Bovenrij”, aldus schepen van Economie Yoleen Van Camp (N-VA).

Design zitelementen

Ook de Zandpoort en de kruising van de Collegestraat met Zandstraat worden opgefleurd. Daar komen twee kleurrijke design zitelementen die verwijzen naar Handelshart. Enerzijds komt er een installatie die bestaat uit een groot uitgesneden hart in kunststof, isolatie of metaal waarin twee zitbanken voorzien zijn. Anderzijds wordt er ook een groot hart in dezelfde stoffen op een sokkel of trapje gebouwd, met als voornaamste doel dat er foto’s genomen worden.

“Het zijn niet alleen stijlvolle, opvallende elementen die de winkelstraat accentueren, maar ook bruikbare verpozingselementen die bovendien ‘selfieproof’ zijn. Aan de kop van de Zandstraat komen er ook bijhorende boombakken met grote kurkeiken en zitelementen die volledig worden gefinancierd via SIHV. Bij een positieve evaluatie en indien hiervoor interesse zou zijn, kan dit doorgetrokken worden naar individuele handelaars of horecanten op ons grondgebied”, besluit Van Camp.