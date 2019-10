Herentalse Oktoberfesten lokken meer dan 2.000 feestvierders Jurgen Geyselings

13 oktober 2019

10u24 0 Herentals In de feesthallen bij Golfclub Witbos in Noorderwijk bij Herentals vond zaterdagavond een Oktoberfest plaats. Het was een miniatuurversie van de grootse Oktoberfesten die jaarlijks in Munchen vijf miljoen mensen lokt. Maar ook het Noorderwijkse kleine broertje had succes: zo’n tweeduizend feestvierders kwamen erop af.

Dat het succes van de Oktoberfesten in Herentals al op voorhand aangekondigd kon worden, bleek uit de ticketverkoop de voorbije weken. Uiteindelijk zakten tweeduizend tweehonderd goedgemutste feestvierders af naar de terreinen van Golfclub Witbos in de Herentalse deelgemeente Noorderwijk om zich in de Beierse sfeer te gooien.

Het overgrote deel van de bezoekers van de Herentalse Oktoberfesten kwam toe in typische oktoberfesten-outfit. Lederen hosen en typische Beierse klederdracht bij de dames waren alom tegenwoordig. Er werd met grote pinten bier gezwaaid, er stonden braadworsten op het menu en tal van artiesten maakten hun opwachting op het podium. Er werd de ganse avond gedanst op live muziek van Bart Kaëll en Laura Lynn. Verder zorgden DJ Milano, Ronny Retro en andere artiesten ervoor dat de sfeer geen seconde uit de feesthal verdween.