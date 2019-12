Herentalse fracties berispen unaniem uitschuiver van schepen Van Camp (N-VA) Wouter Demuynck

10 december 2019

De deontologische commissie van de Herentalse gemeenteraad boog zich maandagavond over de uitschuiver die eerste schepen Yoleen Van Camp (N-VA) op de gemeenteraad van november maakte door de financiële informatie van marktkramer Geert Luyckx openbaar te maken. Alle gemeenteraadsfracties spraken op de commissie unaniem hun afkeuring uit over de handelwijze van de schepen.

Schepen Yoleen Van Camp ging in de gemeenteraad van begin november uit de bocht toen ze meer duiding gaf bij de weigering van marktkramer Geert Luyckx tot het marktcomité. Die zou geweigerd zijn omdat hij politiek actief is, terwijl hij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wel op de lijst van Open Vld-HNM stond maar niet verkozen raakte en dus ook geen mandaat uitoefent.

Van Camp excuseerde zich, maar voegde daarna nog toe dat openstaande facturen van de marktkramer bij de stad hadden bijgedragen tot de beslissing. Die informatie bleek achteraf ook nog eens fout te zijn en Van Camp had bovendien zo de privacy van de marktkramer geschonden. De schepen bood nadien haar excuses aan voor de hele gang van zaken. De fractieleiders van CD&V en N-VA besloten om de deontologische commissie samen te roepen om het voorval te bespreken.

Unanieme afkeuring

“De verschillende fracties kregen de gelegenheid hun opmerkingen te maken en verdere vragen te stellen en na een uitgebreide discussie sprak de commissie unaniem een afkeuring uit over de handelwijze van de schepen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Bart Michiels (CD&V). “Het unaniem uitspreken van een afkeuring is de enige mogelijkheid die een deontologische commissie en gemeenteraad heeft, maar is tegelijk een krachtig signaal. Dit signaal moet er mede toe bijdragen dat het vertrouwen van de burger in zijn bestuur terug kan hersteld worden. Persoonlijke informatie kan, mag en zal niet meer gebruikt worden in een politieke discussie.”

Om die visie kracht bij te zetten zal er voor de gemeenteraadsleden een nieuwe deontologische code komen.